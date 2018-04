O tânără de 27 de ani a murit în chinuri groaznice! Medicii i-au injectat o substanță folosită la îmbălsămare! Mărturii zguduitoare ale mamei / FOTO

17:30

Teribilistul care făcea drifturi vineri seara în parcarea Mall Băneasa va fi cercetat în libertate. Inițial, tânărul a fost oprit cu focuri de armă și reținut pentru 24 de ore, dar procurorii au decis că nu este cazul să ceară instanței emiterea unui mandat de arestare. Tânărul care făcea drifturi în parcarea mall Băneasa va […] The post Teribilistul care făcea drifturi la mall, cercetat în libertate. Decizia de ultimă oră a procurorilor appeared first on Cancan.ro.