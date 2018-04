Pancu şi-a pierdut răbdarea! "Nu avem palmares, nu avem bază de antrenament, nu avem identitate, nu avem tineri pentru viitor"

Proiectul "Academia Rapid" a început extrem de promiţător, meciul cu Steaua din Giuleşti a fost ca o întoarcere în timp pentru suporteri, dar veteranul Daniel Pancu începe să se îndoiască de viitorul echipei. Veteranul susţine că Academia Rapid nu are nimic, în afara de suporteri, vorbind aici de palmares, certificat de identitate sportivă (CIS) sau bază de pregătire. "Deci, în momentul de faţă, Rapid are suporteri de Champions League. În rest, palmares nu are, personalitate juridică nu are, sta...

