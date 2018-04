Economia, în centrul intenţiilor de rugăciune ale papei Francisc pentru luna aprilie

13:40

Copiii de până la 3 ani au un risc mai mare de complicaţii după operaţia de extirpare a amigdalelor în comparaţie cu cei care au fost supuşi acestui tip de intervenţie chirurgicală după această vârstă, conform unui studiu realizat în Statele Unite, citat sâmbătă de Reuters.O echipă de oameni de ştiinţă a analizate datele prelevate de la 1.817 copii cu vârste cuprinse între 1 şi 6 ani, care suferiseră o amigdalectomie la spitalele din New Orleans, statul Louisiana, între anii 2005 şi 2015. Dintre aceştia, 95 de pacienţi - sau 5,2% - au manifestat complicaţii postoperatorii precum sângerări, dificultăţi respiratorii sau deshidratare.Copiii cu vârsta sub trei ani au avut un risc cu 50% mai mare de complicaţii în comparaţie ceilalţi, potrivit rezultatelor studiului.''Pe baza acestor rezultate sugerăm, după o intervenţie de amigdalectomie, menţinerea sub supraveghere în timpul nopţii a copiilor cu vârsta sub 3 ani, în locul procedurii ambulatorii'', a subliniat autoarea principală a studiului, dr. Claire Lawlor, cercetătoare la Spitalul de Pediatrie din Boston şi la Facultatea de Medicină Harvard.Amigdalita reprezintă o inflamaţie a amigdalelor ce poate perturba respiraţia şi somnul. Deşi uneori această problemă de sănătate se vindecă de la sine, medicii pot recomanda intervenţia chirurgicală de îndepărtare a amigdalelor în cazul copiilor care manifestă în mod repetat astfel de infecţii grave.''Amigdalectomia este uneori o procedură necesară pentru copiii de toate vârstele, inclusiv pentru cei sub 3 ani'', a spus Lawlor pentru sursa citată. ''La astfel de copii riscurile obstrucţiei căilor respiratorii pentru care se efectuează intervenţia chirurgicală depăşeşte riscurile operaţiei'', a precizat ea.În ciuda recomandărilor medicale care prevăd internarea după o amigdalectomie a copiilor cu vârsta sub 3 ani şi a celor subponderali şi cu dificultăţi respiratorii, mulţi dintre aceşti pacienţi sunt trimişi acasă după operaţie, notează cercetătorii în studiul publicat în jurnalul JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.Dintre cei 1.817 copii incluşi în cercetare 455 aveau vârste sub 3 ani, iar în cazul majorităţii lor fuseseră aplicate proceduri ambulatorii. 7% dintre aceştia au suferit complicaţii, în comparaţie cu 4,6% dintre cei cu vârste mai mari. 25% dintre complicaţii au survenit într-un interval de 24 de ore după intervenţia chirurgicală, în comparaţie cu 9,5% din grupul copiilor cu vârste de peste 3 ani.Pe de altă parte, greutatea copiilor nu s-a dovedit a fi un factor de influenţă a riscului de complicaţii, au notat cercetătorii.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Ada Vîlceanu)