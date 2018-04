EXCLUSIV | De ce mai stai în fotbal când ai în garaj bolizi precum Ferrari 458, Porsche Panamera sau Audi R8? George Ţucudean are o explicaţie

"Eu joc de plăcere, nu am jucat niciodată pentru bani, îmi place foarte mult. Toată lumea îmi spune <<De ce mai stai la fotbal, dacă ai ceea ce ai?>>. Pentru că îmi place. <<Că te ceartă antrenorul>>. Asta este viaţa de sportiv. Te ceartă ca să te facă să progresezi şi cred că am fost norocos că am ajuns şi la echipe mari din România. Bunicul mă recompensa, toată lumea zicea, dar o făcea când eram mic, când eram junior. Îşi dorea să mă motiveze mai mult, dar după ce am mers la seniori n-a mai fă...

