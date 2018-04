Ionela Prodan, mărturisiri halucinante după ce a ieșit din comă: „Am ajuns cu tensiunea 2, s-a speriat, a început să țipe”

18:10

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a fost în judeţul Teleorman, la familia copilului care anul trecut a căzut într-un puţ din curtea casei. Atunci, a fost scos de pompieri după aproape zece ore. Alături de ea s-au aflat şi câţiva pompieri, care i-au dus băieţelului şi surorilor lui daruri, haine, jucării şi dulciuri. „Îi doresc […] Ministrul Carmen Dan l-a vizitat pe băiețelul căzut în puț, anul trecut. "Am ales să îl întâlnesc pe Dănuţ şi să îi fac sărbătorile mai frumoase"