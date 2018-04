Ana Maria, micuța artistă din Rovinari, a murit chiar de Paște! ”Era confuză, a făcut convulsii…” Avea doar 10 ani

18:50

O maşină a intrat sâmbătă într-un grup de oameni în oraşul Münster, din vestul Germaniei. Până în acest moment au fost înregistrare câteva zeci de victime. Ancheta este în curs de desfășurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis după atac. Poliția a anunțat 3 morți și în jur de […]