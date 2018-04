Croația, în semifinalele Cupei Davis, după 3-1 cu Kazahstan. Marin Cilic a adus punctul decisiv

19:40

Saifeddine Alami Bazza are oferte din Mexic și din Spania. La Rapid, nu avea nici hârtie igienică. Fotbalistul marocan, în vârstă de 25 de ani, devine liber de contract în iunie 2018, însă până atunci are destule propuneri de transfer. Alami, care a impresionat la Dunărea Călărași din postura de mijlocaș ofensiv, a fost cumpărat, la […] Post-ul Saifeddine Alami Bazza are oferte din Mexic și din Spania. La Rapid, nu avea nici hârtie igienică apare prima dată în Libertatea.ro.