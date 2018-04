Criminalul din Brasov a reusit sa ii sperie si pe cei care l-au vizitat pana acum in arest! Ce le-a marturisit rudelor despre sotia si copiii ucisi

21:10

Tradiții pentru prima zi de Paște. La finalul celor 40 de zile de post, creștinii ortodocși merg împreună cu cei dragi la biserică, unde are loc slujba din Noaptea de Înviere. După acest moment important, în fiecare casă este întinsă o masă mare pe care sunt puse bucate tradiționale. Fiind o sărbătoare atât de mare, […]