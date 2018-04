Și-a luat o decapotabilă țiplă AMG de 150.000 €!

09:50

Şoferul camionetei care a spulberat un grup de pietoni în oraşul german Munster, înainte să se sinucidă, a fost identificat. Numele autorului atacului este Jens R., un cetăţean german în vârstă de 48 de ani. Potrivit celor mai noi informații, bilanțul victimelor este de trei morți și 20 de răniți. Jens R. era designer grafic