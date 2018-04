44 de ani de la inaugurarea stadionului Steaua. Ghencea este astăzi în paragină

19:50

Serghei Skripal și fiica lui ar putea fi trimiși în Statele Unite sub identități noi pentru a fi protejați de alte tentative de asasinat, scrie presa britanică. Potrivit publicației The Sunday Times, citată de Agerpres, surse din cadrul MI6 au declarat că s-au purtat discuții cu CIA privind mutarea fostului spion rus și a fiicei