Gabor Vona demisionează de la conducerea Jobbik după alegerile din Ungaria

17:40

Preşedintele american, Donald Trump, a scris duminică pe Twitter că preşedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "preţ mare de plătit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor şi a acuzat Iranul şi pe liderul rus Vladimir Putin că îl susţin pe liderul sirian, relatează Reuters, AFP şi dpa."Mulţi morţi, inclusiv femei şi copii, într-un atac CHIMIC stupid în Siria. Zona de atrocitate este izolată şi încercuită de armata siriană, făcând-o complet inaccesibilă pentru lumea din afară", a scris Trump pe reţeaua de socializare. Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018"Preşedintele Putin, Rusia şi Iranul sunt responsabili pentru îl susţin pe Animalul Assad. Preţ mare de plătit. Deschideţi imediat zona pentru ajutor medical şi verificare. Un alt dezastru umanitar fără niciun motiv'', a adăugat el.Noaptea trecută, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat Heather Nauert a solicitat Rusiei să nu mai sprijine guvernul sirian şi să colaboreze cu comunitatea internaţională pentru a găsi o cale de ieşire din conflict."Protejarea regimului Assad de către Rusia şi incapacitatea de a opri utilizarea armelor chimice în Siria pun la îndoială angajamentul său de a rezolva criza globală şi priorităţile cele mai înalte ale neproliferării", a declarat purtătoarea de cuvânt, citată de EFE."Rusia, cu sprijinul său neclintit pentru regim, este în cele din urmă responsabilă pentru aceste atacuri brutale, care vizează nenumăraţi civili şi sufocă cele mai vulnerabile comunităţi din Siria cu arme chimice", a adăugat ea.Guvernul american monitorizează îndeaproape informaţiile despre presupusul atac asupra unui spital din Duma, unde, fără a preciza numărul de decese, a recunoscut că ar putea exista un "număr potenţial mare de victime"."Dacă se confirmă, aceste rapoarte şocante necesită un răspuns imediat din partea comunităţii internaţionale", a spus purtătoarea de cuvânt.Nauert a insistat că antecedentele lui Asad privind utilizarea armelor chimice împotriva propriului popor sunt incontestabile şi a reamintit că în urmă cu un an forţele guvernamentale siriene au efectuat un atac cu gaz sarin care a ucis aproximativ 100 de sirieni. Cu acea ocazie, guvernul lui Donald Trump a reacţionat bombardând baza aeriană din Siria din care a fost orchestrat atacul.Apărarea Civilă Siriană, cunoscută şi sub numele de ''Căştile Albe'' şi un ONG din domeniul medical au denunţat că forţele loiale preşedintelui au lansat sâmbătă în Duma un atac chimic care a ucis cel puţin 42 de civili şi a afectat alţi 500. Atât autorităţile siriene, cât şi Rusia au negat ferm utilizarea armelor chimice în bombardamentele de la Duma şi nici o altă sursă independentă nu a confirmat informaţia.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)