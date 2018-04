Bombardament cu rachete asupra unui aeroport militar sirian

18:30

Sărbătorită, an de an, de către romii de pretutindeni, la data de 8 aprilie, Ziua internaţională a romilor este organizată cu scopul de a promova valorile culturale ale acestei comunităţi, dar şi de a semnala, totodată, problemele cu care se confruntă aceştia.Celebrarea Zilei internaţionale a romilor la 8 aprilie aminteşte de data la care, în anul 1971, a avut loc, la Orpington, lângă Londra, prima reuniune la nivel internaţional a reprezentanţilor etniei rome, ocazie cu care a fost acreditat oficial termenul ''romi'', spre a-i desemna pe membrii etniei, se arată pe site-ul http://www.romea.cz/.La congresul din 1971, au participat 23 de reprezentanţi din statele Cehoslovacia, Finlanda, Norvegia, Franţa, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Irlanda, Spania şi Iugoslavia, dar şi observatori din Belgia, Canada, India şi Statele Unite, se arată pe site-ul http://iromaniunion.org/. Cu această ocazie, au fost adoptate, ca simboluri internaţionale, drapelul şi imnul ''Djelem, Djelem'' (''Mergeam, mergeam''), compus de muzicianul Jarko Jovanovic. Drapelul este format din două culori, jumătatea de jos fiind verde, ca simbol al câmpurilor înverzite, iar cea de sus fiind albastră, simbolizând cerul senin, se arată pe site-ul http://artoteca.ro. La mijlocul steagului, este înfăţişată o roată de culoare roşie, care simbolizează nomadismul, spiritul călător al etniei, dar care aminteşte, totodată, de vechea roată indiană a sorţii. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOZiua romilor a fost însă recunoscută la nivel internaţional abia în anul 1990, în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Romilor, desfăşurat la Varşovia. În această zi, cei care aparţin acestei comunităţi celebrează cultura, limba, originea, unitatea, tradiţiile, într-un cuvânt, apartenenţa la acest grup. Totodată, celebrarea acestei zile reprezintă un semnal de alarmă faţă de problemele cu care se confruntă aceştia. Potrivit site-ului oficial al Parlamentului European, www.europarl.europa.eu, romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, 10.000.000 trăind în Europa, dintre care 6.000.000 în ţările din Uniunea Europeană, mulţi dintre ei fiind adesea expuşi la diverse forme de discriminare sau chiar de excludere socială. Deseori, membrii comunităţilor de romi nu beneficiază de îngrijire medicală sau de educaţie corespunzătoare, uneori nici măcar de condiţii de viaţă decente.Ziua internaţională a romilor este şi un moment de comemorare a celor ucişi în anii celui de-al Doilea Război Mondial. În timpul regimurilor fasciste din numeroase ţări europene, romii au suferit persecuţii, au fost închişi şi deportaţi în lagăre de exterminare.Manifestările prilejuite de această zi includ evenimente de promovare a valorilor culturale şi a limbii romani, dar în mod special a identităţii romilor. Potrivit site-ului http://iccr.gov.in/, în urma cercetărilor efectuate până în zilele noastre, etnia romilor are origine indiană, aceştia pornind din regiunile nordice ale Indiei, începând cu secolul al V-lea, pentru a se îndrepta către vest, către Europa şi America. Sursa foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES FOTOÎn anul 1983, a fost organizat, la Chandigargh, în India, un Festival Cultural Internaţional al Romilor, care s-a bucurat de prezenţa Indirei Ghandi, prim-ministru al Indiei. La 8 aprilie 2002, a fost celebrat jubileul milenar, care a marcat 1.000 de ani de atestare a romilor în Europa, eveniment ce a prilejuit desfăşurarea, în diferite ţări din lume, a ''Ceremoniei Râului''. Cu această ocazie, au fost aruncate, pe ape, flori şi lumânări aprinse, în memoria strămoşilor romi, care, cu o mie de ani înainte, porniseră către Europa, apoi către America şi de aici mai departe, se arată pe site-ul http://www.partidaromilor.ro/. Sursa foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOÎn România, la data de 8 aprilie se marchează ''Sărbătoarea etniei romilor din România'', în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 276 din 28.03.2006. Legea prevede celebrarea, în data de 8 aprilie a fiecărui an, a acestei sărbători, implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale, cu atribuţii în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi al combaterii discriminării, precum şi a celorlalte autorităţi centrale şi locale, pentru a sprijini organizarea de manifestări publice şi a unor acţiuni social-culturale dedicate acestei zile a etniei romilor. În acelaşi timp, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor reflecta, în cadrul programelor special destinate minorităţilor naţionale, manifestările respective.În anul 2017, cu prilejul marcării acestei zile, preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care afirma că acest moment este cel mai potrivit pentru a sublinia importanţa dialogului interetnic şi pentru a condamna ferm manifestările rasiste. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, printr-un comunicat remis AGERPRES, că promovează constant în plan extern importanţa eliminării complete a oricăror forme de discriminare la adresa romilor şi susţine, prin atribuţiile care îi revin, eforturile naţionale în sensul incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. AGERPRES/ (Documentare-Andreea Onogea; editor: Irina Andreea Cristea)