Semnificaţia culorilor în feng shui

In feng-shui, alegerea culorilor este foarte importanta si fiecare are o semnificatie aparte. In feng shui culorile au o energie aparte, aduc echilibru si armonie in casa sau la birou. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net