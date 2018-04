liveTEXT de la 20:45 » Dică s-a hotărât! Pe ce echipă va miza în derby-ul cu CS Universitatea Craiova » Cum vor juca oltenii

23:20

Dan Petrescu a făcut o analiză coerentă după egalul dintre CFR Cluj şi Astra, scor 1-1."Am avut o prima repriză slabă. Ei s-au baricadat, ştiau că suntem puternici, că ne bazăm pe un joc direct în atac. După pauză am schimbat, am intrat mai bine. Din păcate, nu putem menţine ritmul. Toate meciurile din play-off sunt echilibrate. Nu am văzut nicio echipă slabă. Asta este situaţia, nu e un capăt de ţară. Am avut rezultate excelente acasă până acum. ...