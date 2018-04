INTERVIU | Florin Tene şi povestea unui pariu câştigat: "Eu spuneam că Niţă va ajunge departe, lumea spunea că sunt nebun". Sfaturi importante pentru Cojocaru, Brănescu, Andrei Vlad şi Joachim Low: "Neuer e prea mare ca să rateze Cupa Mondială"

21:20

Rezerve: Vâtcă, A. Mureşan, Peteleu, Păun, Mailat, Costache, Omrani Rezerve: Lazar, Bejan, Buş, Moise, Butean, V. Gheorghe, Culda min 28 Da, am revenit! Ne scuzaţi, am trecut pe la MotoGP, e cursa din Argentina şi sunt probleme la start. Oricum, mai interesant decât ce se întâmplă la Cluj. Adică nimic. min 20 Deşi era favorită clară, CFR Cluj are probleme serioase în acest start de meci. Ofensiv nu găseşte soluţii, iar defensiv putea primi gol la devierea lui Polczak. min 15 CFR are o jumătate...