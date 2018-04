Doliu în lumea sportului! Ciclistul Michael Goolaerts a murit, după ce s-a accidentat în timpul cursei Paris-Roubaix: „Familia și apropiații i-au fost alături până în ultima clipă”

12:10

Premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor pascale, în care îndeamnă la linişte şi unitate. Și alți politicieni au transmis mesajul de Paște pentru români, între care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. ”Liniştea, speranţa, înţelegerea şi solidaritatea pe care ni le inspiră de fiecare dată […] The post Mesajul de Paște al premierului Viorica Dăncilă: ”Să ne prețuim și să ne iubim aproapele!” appeared first on Cancan.ro.