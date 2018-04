Mădălina Pamfile, pozată în costum de baie din două piese! E sexy, iar burtica de gravidă i se vede în toată splendoarea

13:10

Andreea Bălan a făcut cumpărăturile pentru Paște pe ultima sută de metri. Ea a ales un hipermarket din Capitală și a îmbinat utilul cu plăcutul! Și-a cumpărat alimentele din lunga listă pe care o făcuse, apoi s-a dat în spectacol. Andreea a zărit un iepure uriaș, în incinta magazinului, și nu l-a ratat. S-a urcat […] The post Andreea Bălan a făcut show înainte de Înviere: a bătut ditamai iepuroiul, a făcut drifturi în magazin, apoi… / VIDEO appeared first on Cancan.ro.