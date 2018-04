Mesajul emoționant al lui Mihai Morar: ”Trăiți în dragoste și părințenie. Cât mai puteți”

15:10

Etajul 50 al turnului care aparține președintelui american Donald Trump a fost cuprins de făcări. Focul a izbucnit înainte de ora 18 la Trump Tower din Midtown, Manhattan. La scurt timp au apărut acolo 200 de pompieri. Din nefericire, incendiul a făcut victime. Todd Brassner, în vârstă de 67 de ani, care se afla în […]