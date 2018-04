Doliu în sportul românesc. A murit unul dintre cei mai valoroşi antrenori de atletism

23:30

Într-un meci din etapa a patra a playoff-ului, CFR Cluj şi Astra au terminat la egalitate, scor 1-1, duminică seara, în Gruia. Au înscris Vinicius, respectiv Polczak. Fundaşul Astrei, Claudiu Belu-Iordache, a fost concis la declaraţiile de la final. Elevul lui Gigi Mulţescu susţine că echipa sa a mers în Cluj pentru a lua toate punctele puse în joc. "Am venit la victorie, dar să ţinem cont că am jucat cu CFR. Am venit să câştigăm, păcat că a fost o desincronizare în defensivă. Pe fostul meu cole...