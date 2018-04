VIDEO Derapaj dezgustător pe stadionul din Voluntari, înainte de Juventus - Sepsi Sf. Gheorghe!

18:00

Juventus București primește vizita celor de la Sepsi Sf. Gheorghe în ultimul meci al etapei a patra din play-out. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. live de la 18:00 Juventus - Sepsi Sf. GheorgheliveTEXT AICIechipele de startJuventus: Drăgia - D. Popescu, M. Leca, Walace, Kardes - C. Petre, C. Ciobanu, C. Acolatse, C. Balgiu - M. ...