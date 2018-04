Ministrul Tudorel Toader urmează să publice documente despre situaţia Penitenciarului Iaşi

19:00

Liderii formaţiunilor de dreapta şi eurosceptice jubilau luni după victoria electorală a premierului Viktor Orban, probabil adversarul cel mai eurosceptic al imigraţiei, comentează dpa.Lideri de dreapta din Franţa, Italia, Olanda, Austria şi Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna Ungaria pentru al treilea mandat consecutiv. Foto: (c) Michel Spingler / APLidera Adunării Naţionale (fostul Front Naţional, extrema dreaptă), Marine Le Pen, a salutat rezultatul de duminică drept "o victorie mare şi clară". "Valorile anapoda şi imigraţia în masă predicate de UE au fost încă o dată respinse. Naţionaliştii pot obţine majoritatea în Europa la alegerile europene din 2019!", a scris Le Pen pe Twitter. Grande et nette victoire de Viktor Orban en #Hongrie : l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées. Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines #Européennes2019 ! MLP— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 8, 2018"Ungaria a votat cu inima şi cu mintea, ignorând ameninţările Bruxellesului şi miliardele lui Soros. Mult noroc, preşedinte (şef al guvernului - n.r.) Orban, sper să ne întâlnim curând, eu în calitate de premier al Italiei", a scris tot pe Twitter şeful partidului Liga (extrema dreaptă) din Italia, Matteo Salvini. Foto: (c) MASSIMO PERCOSSI / EPAPopulistul de dreapta Geert Wilders, şeful Partidului Libertăţii din Olanda, a calificat rezultatul votului din Ungaria drept "excelent" şi "binemeritat". Foto: (c) JERRY LAMPEN / EPAMinistrul de interne german Horst Seehofer, un alt opozant ferm al imigraţiei, l-a felicitat la rândul său pe Orban pentru victorie. Când vine vorba să câştigi încrederea poporului "nu există confirmare mai importantă decât victoria la urne", a spus Seehofer. Foto: (c) CLEMENS BILAN / EPALiderul Partidului Libertăţii din Austria (extrema dreaptă), vicecancelarul Heinz-Christian Strache, nu a reacţionat la rezultatele alegerilor din Ungaria. În schimb, liderul din Parlamentul European al acestei formaţiuni, Harald Vilimsky, s-a arătat entuziast cu privire la victoria lui Orban. "Grozav! Felicitări din toată inima", a scris el pe contul său de Facebook. Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPACorului de felicitări i s-a alăturat şi eurodeputatul eurofob din Partidul pentru Independenţa Marii Britanii (UKIP), Nigel Farage. "Viktor Orban este cel mai puternic lider din Europa şi cel mai mare coşmar al Uniunii Europene", a scris tot pe Facebook Farage, principalul avocat al Brexitului. Victoria lui Orban a fost salutată şi de formaţiunea belgiană Vlaams Belang (partid eurosceptic flamand), care a insistat că "şi Flandra are nevoie de o politică de imigraţie decentă".Şi Partidul Popular European (PPE), din care Fidesz face parte, l-a felicitat pe Orban. Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, şi-a exprimat speranţa că "va continua să lucreze (cu Orban) pentru găsirea de soluţii comune pentru provocările europene". Foto: (c) Domenico Stinellis / APÎn schimb, grupul europarlamentar al Verzilor a atras atenţia, prin intermediul copreşedinţilor săi - Philippe Lamberts şi Ska Keller - că triumful electoral al lui Orban demonstrează importanţa "apărării democraţiei şi drepturilor fundamentale în toate părţile Uniunii Europene". "Este adevărat, Orban a obţinut majoritatea. Dar nu trebuie să uităm că guvernul lui Orban a reuşit să pună botniţă presei şi opoziţiei, a ocupat o mulţime de posturi-cheie cu persoane care au dus o campanie agresivă sub semnul ştirilor false atunci când venea vorba despre imigraţie", au insistat Verzii.Acest grup parlamentar a cerut din nou aplicarea articolului 7 din Tratatul UE împotriva Ungariei, pentru a împiedica Budapesta să voteze la reuniunile Consiliului UE, aşa cum a mai făcut-o şi în plenul legislativului european în 2017. În acest sens, joia viitoare, Comisia pentru Libertăţi Civile şi Justiţie (LIBE) a PE va dezbate un raport despre situaţia din Ungaria în care se evaluează dacă această ţară riscă să încalce valorile UE.Biroul Naţional Electoral din Ungaria a confirmat luni că, după numărarea a 98% din voturi, Fidesz a câştigat scrutinul legislativ cu 48,9% din sufragii. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)