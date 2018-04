Anamaria Prodan, în lacrimi după ce a primit un cadou din partea Prinţesei Lia şi a Prinţului Paul

13:10

Vestea a căzut ca un tunet peste întreaga suflare din Canada, și nu numai. 15 jucători de hochei, de la o echipă de junior din provincia canadiană Saskatchewan, și-au găsit sfârșitul în urma unui groaznic accident. La două zile de la drama, toci cei decedați au fost comemorați. Juniorii erau de la echipa Humboldt Broncos.