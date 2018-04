Muhammad Iqbal Rahi, reprezentantul Asociației Culturale a Pakistanului în România, a fost expulzat. Este acuzat de radicalizare religioasă

08:30

LIVETEXT AS Roma – Barcelona, în sferturile Ligii Campionilor (ora 21:45, Telekom Sport 2, Look). În tur, 1-4. AS Roma – Barcelona Soarta calificării în semifinale pare pecetluită după victoria categorică obținută de Barcelona, marțea trecută, în prima manșă, 4-1, pe ”Camp Nou”. Roma are nevoie de o minune. Speranțele italienilor se leagă de faptul […] Post-ul LIVETEXT AS Roma – Barcelona, în sferturile Ligii Campionilor (ora 21:45, Telekom, Look). În tur, 1-4 apare prima dată în Libertatea.ro.