Romii din Balcanii de Vest, marginalizaţi în privinţa accesului la educaţie şi la locuinţe (studiu)

Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marţi asupra ultimului lor proiect de rezoluţie instituind un mecanism de anchetă internaţional privind folosirea de arme chimice în Siria, care, în opinia Rusiei, conţine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP."De la Consiliul de Securitate lumea se aşteaptă să acţioneze" şi "Statele Unite au luat în considerare mai multe observaţii ruse în proiectul lor de text", a subliniat un diplomat sub protecţia anonimatului. Washingtonul "este pregătit să lucreze cu toţi membrii Consiliului pentru a găsi un consens", însă "are nevoie să se mişte rapid" în legătură cu acest subiect, a precizat el.Preşedintele american, Donald Trump, a promis luni o decizie "în această seară sau foarte curând" ca răspuns la un presupus atac chimic în Siria.Mai multe surse diplomatice au informat luni, după consultări cu uşile închise ce au urmat unei şedinţe publice a Consiliului de Securitate, că Statele Unite şi-au exprimat dorinţa de a supune votului, marţi, textul lor.Această poziţie pare să indice că trecerea la acţiune va interveni numai după votul legat de proiectul american.Întrebat despre acest text, ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat presei că el conţine "elemente inacceptabile" ce ar putea "înrăutăţi" lucrurile.O reuniune, la nivel de experţi ai celor 15 ţări membre ale Consiliului de Securitate, s-a desfăşurat luni seară la ONU pentru a încerca să apropie punctele de vedere.Proiectul de text american, obţinut de AFP, prevede crearea unui nou "mecanism de anchetă independent al Naţiunilor Unite" (UNIMI) privind recurgerea la arme chimice în Siria. Acest nou instrument de investigaţie al Naţiunilor Unite ar avea un mandat iniţial de un an, care poate fi reînnoit.ONU nu mai are un organism de anchetă dedicat atacurilor chimice din Siria de la dispariţia, la sfârşitul lui 2017, a JIM, un grup ONU-OIAC (Organizaţia pentru Interdicţia Armelor Chimice) al cărui mandat nu a mai fost înnoit ca urmare a mai multor veto-uri ruse.În textul american figurează condamnarea regimului sirian după presupusul atac cu arme chimice comis sâmbătă la Douma, în provincia Ghouta Orientală din apropierea Damascului, care s-a soldat cu zeci de victime. Proiectul prevede că responsabilii "pentru toate utilizările de arme chimice vor fi traşi la răspundere".Rusia a dezminţit orice utilizare, sâmbătă, a armelor chimice de către regimul sirian şi a repetat luni în Consiliul de Securitate că nicio dovadă - "nu mărturii", "nu corpuri", "nu substanţă chimică în probele de sol" - nu vine în sprijinul afirmaţiilor că s-a recurs la substanţe chimice.Potrivit Căştilor Albastre şi organizaţiei neguvernamentale Syrian American Medical Society, 48 de persoane ar fi pierit în atacul de sâmbătă şi câteva sute au suferit "dificultăţi respiratorii".AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Anda Badea)