ANM: Vreme caldă, dar cu variaţii termice şi precipitaţii pe arii extinse, pe durata următoarelor două săptămâni

Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (9 - 22 aprilie) o vreme, în general caldă, însă şi cu variaţii termice începând din 15-16 aprilie până spre finalul intervalului, asociate cu precipitaţii pe arii extinse, relevă prognoza de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).În Banat, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie regională a valorilor maxime de 22 - 25 de grade şi de 10 - 12 grade a celor minime. După data de 15 aprilie se prognozează o scădere de temperatură, până la valori termice apropiate de mediile multianuale, respectiv maxime ce vor atinge în medie aproximativ 18 grade şi minime de 6 - 8 grade. Va ploua slab şi pe arii restrânse în 10 aprilie, dar şi în zilele de 12 şi 13 aprilie, când vor fi mai ales averse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicată şi izolat îndeosebi în perioada 16 - 18 aprilie vor fi posibile şi cantităţi mai însemnate.În Crişana, în prima săptămână de prognoză, deşi vor fi variaţii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai caldă, decât în mod obişnuit. Astfel, în 10 aprilie, media regională a temperaturilor maxime, va scădea uşor spre 22 de grade. Ulterior, în următoarele două zile va creşte, ajungând la 25 de grade, iar până în 15 aprilie se va situa în jurul valorii de 22 de grade. După această dată, se va răci, astfel încât media regională a valorilor termice maxime va fi de 17 - 19 grade. Minimele termice se vor situa în jurul valorii de 9 grade, cu valori mai ridicate în 13 aprilie, dar şi mai coborâte în perioada 18 - 22 aprilie. Trecător, va ploua slab şi pe arii restrânse în 10 aprilie, iar în 12 şi 13 aprilie, probabilitatea pentru averse în general moderate cantitativ va fi în creştere. Ulterior, până spre sfârşitul intervalului de prognoză, vor fi posibile ploi în fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicată în perioada 16 - 18 aprilie.În Transilvania, media regională a valorilor termice diurne va creşte de la 21 de grade în prima zi de prognoză, până la 24 de grade în 12 aprilie. După această dată se anticipează o scădere treptată, astfel media maximelor termice va ajunge la 15 grade în jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior, la sfârşitul intervalului, se va încălzi uşor, la valori de 17 - 18 grade. Media temperaturilor minime va fi de 4 - 5 grade în primele două dimineţi, când în depresiuni vor mai fi valori sub limita de îngheţ, apoi în perioada 11 - 16 aprilie, media acestora va fi de 6 - 8 grade. După acest interval, nopţile vor fi mai răcoroase, cu minime termice, în medie de 3 - 4 grade. În prima săptămână de prognoză va predomina o vreme frumoasă, iar ploi locale de scurtă durată se vor semnala în jurul datei de 13 aprilie. În a doua săptămână de prognoză, instabilitatea va fi în creştere şi mai ales în perioada 16 - 18 aprilie vor fi ploi pe arii mai extinse şi, posibil, cantităţi însemnate.În Maramureş, în prima săptămână de prognoză, deşi vor fi uşoare variaţii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai caldă, decât în mod obişnuit. Astfel, în 10 aprilie, media regională a temperaturilor maxime va scădea uşor spre 22 de grade, ulterior, în următoarele două zile, va creşte, ajungând la 24 - 25 de grade, iar până în 15 aprilie, va scădea uşor şi se va situa în jurul valorii de 21 de grade. După această dată, este anticipată o răcire, ce va apropia regimul termic diurn de norme multianuale ale perioadei, respectiv o medie ce nu va depăşi 16 - 18 grade. Minimele termice vor oscila, în medie, între 6 şi 8 grade, cu valori mai ridicate în jurul datei de 13 aprilie, dar şi mai coborâte după data de 19 aprilie, când sunt estimate minime în jur de 4 grade. Pe arii restrânse vor fi ploi slabe începând cu 10 aprilie, iar în 13 aprilie, probabilitatea pentru averse în general moderate cantitativ va fi ridicată. În a doua săptămână de prognoză, vor fi posibile ploi în fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicată în perioada 16 - 18 aprilie.În Moldova, până în data de 13 aprilie, media valorilor termice diurne va fi de 20 - 22 de grade, caracterizând o vreme caldă pentru această perioadă. După această dată se anticipează o scădere treptată, astfel că media regională a maximelor termice va ajunge la 14 - 15 grade în jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior, la sfârşitul intervalului se va încălzi uşor, la valori de 17 - 18 grade. Media temperaturilor minime va fi în jur de 6 grade în primele două dimineţi, apoi în perioada 11 - 14 aprilie, media acestora va urca la 8 - 9 grade. După acest interval, nopţile vor fi mai răcoroase, cu minime termice, ce pot scădea sub 4 - 6 grade. În prima săptămână de prognoză va predomina o vreme frumoasă, iar ploi pe arii restrânse se vor semnala în jurul datei de 13 aprilie. În a doua săptămână de prognoză, dar mai ales în perioada 16 - 18 aprilie, probabilitatea pentru ploi va fi ridicată.În Dobrogea, valorile termice vor avea mici variaţii în primele patru zile din interval, astfel încât maximele se vor situa în medie regională între 14 şi 16 grade, iar minimele între 6 şi 8 grade. În intervalul 13 - 16 aprilie, maximele vor marca o scădere până spre valori de 12 grade, apoi vor creşte din nou spre medii de 16 grade. Temperaturile minime se vor menţine în jurul a 8 grade până în data de 14 aprilie, apoi şi acestea vor scădea, spre 6 grade în data de 16 aprilie. În a doua parte a intervalului de prognoză vor reveni la medii de 8 grade. Până în data de 13 aprilie nu vor fi precipitaţii, apoi condiţiile de ploaie vor fi tot mai ridicate, cu probabilitate mai mare de apariţie a acestora în intervalul 16 - 22 aprilie.În Muntenia, temperaturile maxime vor marca o creştere uşoară în primele trei zile, astfel că, mediate la nivelul întregii regiuni, vor atinge valori de 22 de grade, după care vor fi în scădere treptată până în data de 16 aprilie când se vor înregistra aproximativ 16 grade. Spre finalul intervalului vor înregistra o uşoară creştere, spre medii de 19 - 20 de grade. Minimele nocturne vor debuta cu mici variaţii, în medie de 5 - 7 grade, dar vor înregistra o creştere în intervalul 11 - 14 aprilie când vor atinge valori medii în jurul a 8 grade. După 16 aprilie vor scădea la valori de 5 - 6 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor, pe arii restrânse şi în general slabe cantitativ va fi mai ridicată în intervalul 13 - 22 aprilie.În Oltenia, valorile termice diurne vor continua să crească uşor până în data de 12 aprilie, astfel că media regională va fi de 22 de grade, însă după această dată vor reveni la valori de 20 de grade în data de 14 aprilie, apoi vor scădea semnificativ până în 19 aprilie când se vor situa în jurul a 16 grade. Finalul de interval va fi marcat de o încălzire uşoară. Minimele nocturne vor avea mici variaţii în primele zile când vor avea o medie de 6 - 8 grade, însă în intervalul 11 - 13 aprilie vor fi în creştere, spre 8 - 10 grade. Până în 17 aprilie vor fi în scădere treptată, dar ulterior se vor menţine staţionare până la finalul intervalului, la valori în medie de 6 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi redusă în primele zile din interval, însă după data de 11 aprilie aceasta va fi în creştere, astfel încât până în 22 aprilie vor fi condiţii de ploaie aproape în fiecare zi.La munte, vremea va fi caldă în intervalul 9 - 12 aprilie, când media regională a temperaturilor maxime se va situa între 12 şi 14 grade, iar a celor minime între 2 şi 4 grade. După acest interval valorile termice vor fi în scădere treptată până în 19 aprilie, astfel încât mediile maximelor vor coborî de la 14 grade până spre 6 grade, iar minimele de la 4 - 5 grade spre valori de la -2 la zero grade. Ulterior, vor marca o creştere uşoară, astfel că spre finalul intervalului valorile diurne vor înregistra în medie 8 grade, iar cele nocturne în jurul a zero grade. Până în data de 13 aprilie precipitaţiile se vor semnala doar sporadic, pe spaţii restrânse şi vor fi în general slabe cantitativ. În intervalul 13 - 22 aprilie acestea se vor manifesta cu o frecvenţă mai mare şi, foarte probabil, ca în intervale scurte să fie şi mai însemnate cantitativ. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)

