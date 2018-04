CFR Cluj se dezice de unul dintre cei mai importanți fotbaliști: "Este strict părerea lui personală"

23:30

Felipe Teixeira (37 de ani), aflat în ultimul an de contract cu FCSB, a anunțat că e dispus să discute prelungirea contractului, după victoria cu U Craiova (2-0). "Mă bucur că am putut juca și demonstra că am în continuare valoare. A fost decizia antrenorului să stau pe bancă. Important este că am câștigat. Avem încredere că ne putem îndeplini obiectivul. Păcat că nu jucăm așa meci de meci. ...