Panică pe autostrada București-Pitești. O mașină a luat foc în mers, șoferul s-a salvat în ultima clipă

18:10

Situația meteo nu e bună. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit luni atenţionarea nowcasting cod galben de vânt puternic valabile în orele următoare pentru localităţi din judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, în judeţul Caraş-Severin, localităţile: Moldova Nouă, Oraviţa, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Topleţ, Sicheviţa, Răcăşdia, […]