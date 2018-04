Protest în faţa Ministerului de Interne; manifestanţii reclamă ''lipsa de cultură din instituţiile statului''

12:10

Neozeelandezul Hamish Bond, 32 ani, campion olimpic în 2012 şi 2016 la canotaj în barca de dublu rame fără cârmaci, a câştigat medalia de bronz la ciclism în proba de contratimp a Jocurilor Commonwealth de la Gold Coast, rezultat încurajator în tranziţia sa către noul său sport, relatează Reuters.Bond s-a clasat pe locul 3 în proba de contratimp de 38,5 km cu timpul de 45min45sec, fiind devansat doar de australianul Cameron Meyer (48min13sec) şi de englezul Harry Tanfield (48min43sec).''Sunt foarte fericit de cursa mea, a declarat Bond. A fost probabil cea mai bună cursă a mea de până acum. Nu puteam da mai mult''.Alături de Eric Murray, Bond a fost neînvins timp de 8 ani în cursele de dublu rame fără cârmaci, câştigând aurul olimpic la Londra 2012 şi Rio de Janeiro 2016, plus alte 8 medalii de aur la Mondiale.După Rio de Janeiro, Murray a decis să se retragă din activitate, iar Bond, un pasionat ciclist, s-a reprofilat la sportul cu pedale cu gândul de a participa la JO 2020.''Pregătirea este aproape similară. Concurez la ciclism de 12 luni şi încă învăţ în fiecare zi'', a adăugat Bond, care în ianuarie a devenit campion la contratimp al Noii Zeelande, rezultat care i-a deschis uşa participării la Jocurile Commonwealth. Fostul canotor a mai câştigat în acest an medalia de aur la Campionatele Oceaniei.În timpul cursei de contratimp, Bond a fost la un pas de o coliziune cu o maşină de asistenţă tehnică, care nu s-a retras când neozeelandezul a încercat să depăşească un alt concurent: ''Am încercat că depăşesc un ciclist african şi maşina nu s-a dat deoparte la timp. Nici nu am avut timp să mă gândesc. Am fost norocos că am mai făcut asta înainte''. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)