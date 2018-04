Nicoleta Luciu a spus cum a slăbit, de fapt: „Mi-am micșorat stomacul”

20:40

Ultima zi liberă de Paști a adus cu ea mii de români care se întorc din stațiunile de la munte și de pe litoral, către Capitală. Astfel, coloane de autoturisme se întind la intrarea în Bucureşti, dinspre autostrăzi, arată centrul Infotrafic. Pe A1 coloana se întinde pe 7 kilometri, iar pe Autostrada Soarelui coloana are […] The post Intrările în București sunt blocate, luni seara. Mii de români se întorc din vacanță. | Infotrafic appeared first on Cancan.ro.