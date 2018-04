Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute; BNR a anunţat un curs de 4,6605 lei/euro

13:00

''Aferim!'' de Radu Jude şi ''Scrisori nescrise'' de Pavel Brăila şi Angelika Herta se numără printre filmele ce vor rula în cadrul unui festival dedicat ''romilor invizibili'' - European Film Week of the Invisible Roma - ce se desfăşoară între 17 şi 22 aprilie, la Bucureşti, informează un comunicat al organizatorilor, transmis marţi AGERPRES.În total vor fi prezentate 12 filme din 11 ţări europene care ilustrează, printre altele, curajul unei activiste ce luptă pentru drepturile romilor din Suedia, poveştile vorbitorilor de limbă romani din Austria, povestea unor copii şi tineri din Cehia care reuşesc să găsească o cale de ieşire din ghetou prin intermediul muzicii sau povestea tragică a unei poete care a trădat secretele romilor din Polonia."Folosim termenul de romi invizibili pentru acei romi care muncesc, au studii şi sunt cetăţeni reali ai societăţii româneşti, dar care nu sunt vizibili pentru majoritarii de lângă ei. Din păcate, o treime din români încă declară că nu îşi doresc un vecin rom", spune Gelu Duminică, director executiv al Fundaţiei Agenţia Împreună, citat în comunicat.Programul European Film Week of the Invisible Roma începe în data de 17 aprilie, cu "Geronimo" de Tony Gatlif (Franţa), la Cinema "Elvira Popescu". Filmul spune povestea unei tinere educatoare sociale, care încearcă să aplaneze tensiunile dintre tinerii din cartierul St. Pierre.Printre filmele proiectate la European Film Week of the Invisible Roma se numără şi "Aferim!" de Radu Jude, producţie recompensată cu premiul pentru regie la Festivalul de la Berlin în 2015. În "Aferim!", Costandin, un zapciu din secolul XIX, primeşte sarcina de a urmări şi prinde un sclav rom fugit de la curtea unui boier.Ultimul film ce va fi proiectat în festival este "Scrisori nescrise" de Pavel Brăila şi Angelika Herta (Austria). Producţia, ce va rula pe 22 aprilie, la Cinema Union, portretizează limba romani ca pe un exemplu extraordinar de supravieţuire în pofida vicisitudinilor sociale, economice, politice şi educaţionale. Prin poveştile diferitor vorbitori de romani din Austria, Lituania, România şi Ucraina, spectatorii vor vedea cum - în ciuda presiunilor de asimilare - aceşti oameni aleg să păstreze, să transmită şi să facă auzită limba romani. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) EUNIC Romania/Facebook