EXCLUSIV / Juventus București face plângere penală împotriva crainicului de la Voluntari. Ilie Ciuclea: ”Era responsabilitatea lui. Nu sunt xenofob”

15:00

Echipa masculină de curling a României va participa, sub comanda antrenorului ceh Vlastimil Vojtus la Campionatele Europene, Divizia C, la Copenhaga, în perioada 12-16 aprilie, potrivit site-ului Federaţiei Române de profil. Vojtus va pregăti echipa României pentru a şaptea oară, precizează sursa menţionată. "Îmi aduc aminte de cea mai bună performanţă din istoria echipei României. […]