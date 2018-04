Dragnea despre referendumul de modificare a Constituţiei: Sper ca în această primăvară să fie organizat

16:30

Antrenorul Ioan Andone a anunţat marţi că îl susţine pe Ionuţ Lupescu în competiţia pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal (FRF).Andone consideră că atuurile lui Lupescu sunt experienţa dobândită ca oficial al UEFA, precum şi proiectele pe care le propune pentru dezvoltarea fotbalului românesc.''Îl susţin pe Ionuţ Lupescu pentru că are toate calităţile pentru a fi un lider al Federaţiei Române de Fotbal. Ultimii ani de carieră i-a avut la UEFA, unde a avut multe de învăţat. Ionuţ Lupescu are proiecte interesante pentru a ridica fotbalul românesc. Este un om care are încredere, care are proiecte sănătoase. Îl susţin din toată inima!'', spune Andone într-un comunicat.El completează lista marilor antrenori care îl susţin pe Ionuţ Lupescu pentru a ocupa funcţia de preşedinte al FRF: Mircea Lucescu, Sir Alex Ferguson, Ilie Balaci, Costel Gâlcă, Ioan Ovidiu Sabău, Răzvan Lucescu.Comisia de verificare a candidaturilor la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a validat dosarele a patru candidaţi, Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan, informează site-ul FRF.Comisia a fost formată din Paul Filip Ciucur, Gabriel Manu şi Daniel Cernat MarinDosarul lui Sorin Răducanu a fost respins deoarece nu a îndeplinit condiţia statutară privind numărul de propuneri de candidatură.Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Fotbal a fost convocată de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Două sute cincizeci şi şapte de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru şefia FRF din 18 aprilie.Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu. AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)