Nu, nu e glumă! Ea este femeia care este căsătorită, are un logodnic și doi iubiți! Cum se înțeleg cei patru bărbați

Denis Alibec este din nou în centrul atenției, însă nu cu vreo escapadă comportamentală, ci cu un posibil transfer surpriză. Atacantul ”un gol pe sezon” ar putea lăsa FCSB și Europa pentru un contract neașteptat peste Ocean, la New York Red Bulls, formaţie din Major League Soccer. Conform celor de la Gazeta Sporturilor, New York Red Bulls, formaţie la care în trecut au evoluat fotbaliști adevărați, precum Thierry Henry, Shaun Wright-Phillips, Tim Cahill și Rafa Marquez, e pe punctul să facă o of...