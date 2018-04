Simona Trașcă e șocată: ”I-a spus fratelui meu că mă omoară!” Cine a amenințat-o

09:40

Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Călărași, a fost găsită fără suflare. Trupul micuței a fost descoperit după ce mai multe echipe de căutare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat că, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni, însă s-a deschis un dosar penal […]