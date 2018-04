Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene nu vede vreun obstacol în calea dialogului constructiv cu Budapesta

18:00

La Centrul de Transfuzie Sanguină Caraş-Severin s-au prezentat, în cea de-a treia zi a sărbătorilor pascale, mai mulţi donatori decât s-au înregistrat în ultima perioadă, unii dintre ei venind şi din cauza unor accidente rutiere soldate cu victime, a declarat directorul centrului, dr. Rodica Neaga."Ne pare rău că, în general, numai în astfel de cazuri ştim să ne mobilizăm, dar mă bucur că au venit mulţi donatori şi avem sânge pentru spitale. Au venit cât este media normală de fapt, adică între 25 şi 30 de donatori pe zi. Am avut în ultimul timp foarte puţini donatori, circa 10 - 15 pe zi", afirmă dr. Rodica Neaga.Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Caraş-Severin a precizat că tot în această săptămână a avut solicitări din partea personalului Consiliului Judeţean pentru a merge joi, 12 aprilie, la o colectă mobilă, la această instituţie."La solicitarea Asociaţiei Colegiului Pacienţilor Caraş-Severin, la sediul instituţiei noastre am iniţiat o acţiune ce are ca scop donarea de sânge. Donarea de sânge este un gest umanitar care salvează vieţi, dar care are şi efecte pozitive asupra celor ce donează, prin creşterea imunităţii. Ţinând cont de deficitul de sânge la nivel naţional, am vrut să ne alăturăm şi noi acestei campanii", a declarat Nela Chincea, din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.Această iniţiativă este binevenită, consideră conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Caraş-Severin, şi ar putea fi urmată şi de alte instituţii din judeţ."Dacă altfel populaţia nu poate fi convinsă, iar oamenii nu conştientizează ce înseamnă acel strop de sânge care poate salva viaţa cuiva, e bine şi aşa. Este o iniţiativă de toată lauda a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, un exemplu care n-ar fi rău să fie urmat şi de alte instituţii publice ale statului", susţine dr. Rodica Neaga. AGERPRES/(AS - autor: Paula Neamţu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)