Ilie Dumitrescu i-a ţinut o lecţie deschisă lui Gigi Becali! I-a arătat unde a greşit: "Uite că acum îl pune într-o postură dificilă"

Mijlocaşul celor de la Liverpool, Emre Can, va sta pe tuşă pentru tot restul sezonului, informează The Sun. Anunţul a fost făcut chiar de antrenorul Jurgen Klopp, întrebat de un reporter despre starea jucătorului care din vară va deveni liber de contract. Accidentat la spate în meciul cu Watford din 17 martie, câştigat cu 5-0 de Liverpool, Emre Can va rămâne în afara circuitului pentru următoarea perioadă, lucru care îi dă bătăi de cap şi lui Joachim Low, în vederea Cupei Mondiale din vară. Can...