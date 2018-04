DOLIU ÎN TELEVIZIUNE. O prezentatoare îndrăgită, secerată de o MOARTE GROAZNICĂ. Fetiţa ei a văzut totul. Breaking news

17:00

La prima vedere poate părea doar o tânără de 20 de ani care a decis să studieze dincolo de granițe. Mihaela Pantea este, de fapt, o vedetă născută pe internet. De un an de zile, de când este vlogger, are o comunitate de aproape jumătate de milion de români care o urmăresc, iar la fiecare postare reusește să strângă o audiență care stârnește invidia multor emisiuni care rulează pe TV. În plus, succesul ei a depășit granițele țării, ea fiind primul vlogger român invitat la una dintre cele mai importante evenimente de online din lume, VidCon. Mimi, așa cum o știu fanii ei, a filmat recent și cu Scotty T, vedeta reality-show-ului Geordie Shore difuzat de MTV UK.