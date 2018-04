Descoperirea care ar putea rescrie istoria umanitatii! Iata CE s-a gasit foarte aproape de Africa. Dateaza din urma cu 90,000 de ani

12:00

Dramă de Paște în Siria, unde au murit peste 70 de oameni, iar peste 500 sunt răniți. Mulți dintre ei sunt copii. Tragedia a avut loc după un presupus atac chimic, susține organizația de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). Papa Francisc a condamnat, duminică, atacul chimic din Siria, el spunând că