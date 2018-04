salvatipipera/Tudor Ionescu, consilier general ALDE: Fiecare bucureștean schimbă mijlocul de transport, în medie, de 1,6 ori până la destinație – VIDEO

17:50

Cel mai cool machiaj pentru sezonul primavara-vara 2018? Raspunsul este simplu: machiajul natural! In fapt, au trecut deja cateva sezoane bune de cand machiajul ,,no makeup” a devenit stilul preferat al specialistilor in beauty. Il vedem pe podiumurile de moda, in reviste si chiar si pe covorul rosu. Este un machiaj care iti lumineaza fata, […] Post-ul (P) Machiajul natural este cel mai cool trend al sezonului apare prima dată în Libertatea.ro.