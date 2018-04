O femeie a văzut moartea trecând pe lângă ea la milimetru! Stătea la coadă la supermarket, când…

12:50

Anamaria Prodan are un motiv de fericire în plus astăzi! Sexy-impresara și-a strâns pentru prima dată în brațe cea mai micuță finuță. Cum trece printr-o perioadă foarte grea, pentru că mama ei, Ionela Prodan, e internată în spital, vedeta a ținut să împărtășească minunea cu toată lumea. Citește și: Anamaria Prodan, în lacrimi după ce […] The post Anamaria Prodan a devenit nașă din nou: „Bine ai venit, iubita mea finuță”. Imaginea surprinsă imediat după naștere appeared first on Cancan.ro.