Ionela Prodan se află iar în stare critică! Anamaria stă zi și noapte lângă ea: „Îi schimbă și patul!”

14:10

Un incident de securitate GRAV s-a produs pe aeroportul Otopeni, care ar fi putut conduce la o tragedie. Un avion Pegasus A320 a aterizat înainte de prag, pe data de 30 martie. La aterizare, avionul a rupt câteva balize și, din fericire, acestea au fost singurele pagube consemnate, însă puteam avea parte de o tragedie […] The post Acum s-a aflat! Eroarea de la Otopeni care putea duce la o tragedie de proporții appeared first on Cancan.ro.