"Arrivederci Barca" şi "La Romatada". Titlurile din presa internaţională după revenirea istorică a Romei în faţa Barcelonei, pe Olimpico. Reacţiile din Catalonia

Bosniacul Edin Dzeko a vorbit pentru BT Sport după calificarea senzaţională a echipei sale, AS Roma, în semifinalele Ligii Campionilor, după 3-0 pe Olimpico, împotriva galonatei FC Barcelona. În tur, în urmă cu o săptămână, fusese 4-1 pentru catalani. "Nimeni nu a crezut în noi că am putea câştiga, ne dădeau cel mult 5% şanse de calificare, dar împotriva unei echipe precum Barcelona... E firesc acest lucru! După ce am marcat primul gol, am crezut şi mai mult în noi. Ne-a dat aripi şi i-am presat...