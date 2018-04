Patru companii de IT din România, în topul FT al firmelor europene cu cea mai rapidă creştere

22:50

Mark Zuckerberg răspunde acum întrebărilor pe care le primeşte din partea senatorilor. Mark Zuckerberg, co-fondatorul şi directorul general al companiei Facebook, a precizat că îşi asumă răspunderea pentru problemele care au afectat utilizatorii reţelei de socializare online, subliniind că este anchetat cazul Cambridge Analytica şi vor fi luate măsuri. Zuckerberg a spus că a fost o greşeală că nu a verificat dacă compania Cambridge Analytica a respectat promisiunea de a nu folosi datele Facebook. "Ce am aflat noi atunci a fost că firma a cumpărat date de la un dezvoltator de aplicaţii cu care oamenii au fost de acord, noi am cerut atunci Cambridge Analytica să nu facă acest lucru (să folosească datele - n.r), dar nu am verificat informaţia să vedem dacă nu au făcut-o", a spus co-fondatorul Facebook. Articolul integral pe MEDIAFAX.