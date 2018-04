Vlad Gherman este în doliu! Iubitul Cristinei Ciobănașu a făcut anunțul în această dimineață: ““L-a înțepat o albină în gât și a făcut șoc anafilactic“

20:00

Oana Zăvoranu a venit la război ca picată direct de pe nava spatiala din Star Trek. Citată la poliție în celebrul dosar al furtului din casa lui Pepe, Oana Zăvoranu și-a făcut apariția cu pieptul înainte și cu o pereche de ochelari mască, lăsându-i mască până și pe anchetatori. Aproape 500 de euro a costat-o […]