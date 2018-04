Tenis: Americanca Riske a pierdut în primul tur la Bogota (WTA)

09:10

Romanele lui Isaac Asimov din seria "Fundaţia" despre prăbuşirea şi renaşterea unui imperiu galactic vor fi ecranizate de Apple Inc într-un serial de televiziune, a declarat marţi un purtător de cuvânt al companiei, citat de Reuters.Acest serial este cel mai recent pas pe care fabricantul de iPhone-uri îl face pentru a dezvolta programe originale în contextul în care încearcă să facă concurenţă unor platforme consacrate precum Netflix, HBO şi Amazon.Nu se ştie până acum unde vor fi difuzate serialele Apple. Compania nu a precizat dacă le va distribui prin iTunes Store, unde vinde seriale şi filme ale altor companii, sau pe o altă platformă.David S. Goyer, scenaristul blockbusterelor "The Dark Night" şi "Batman Begins", şi Josh Friedman, cel care a scris adaptarea sci-fi pentru marele ecran a lui Steven Spielberg pentru "War of the Worlds" (2005), sunt cei însărcinaţi să aducă opera foarte influentă a lui Asimov pe ecranele televizoarelor.Tentativele Hollywoodului din ultimele două decenii de a ecraniza ciclul "Fundaţia" pentru televiziune sau pentru marele ecran s-au soldat până acum cu eşecuri, notează Reuters.Ciclul "Fundaţia" a început cu mai multe poveşti scurte publicate între 1942 şi 1950 şi a fost ulterior dezvoltat într-o trilogie de romane publicate între 1951 şi 1953. Seria a câştigat un premiu Hugo - principala distincţie pentru scriitorii de SF şi fantasy - în 1966, pentru cel mai bun ciclu din toate timpurile, singura dată când acest premiu a fost decernat.Apple a mai comandat două sezoane ale unui serial despre un program matinal de televiziune ale cărui staruri vor fi Reese Witherspoon şi Jennifer Aniston, precum şi un remake al serialului SF al lui Spielberg din anii '80 "Amazing Stories".