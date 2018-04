Fosta soție a lui Răzvan Simion, atac la adresa Lidie Buble: „Răzvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescut!”

22:00

EXATLON 10 APRILIE. Momente dramatice în ediția de marți seară a emisiunii Exatlon, după ce Ionuț "Jaguarul" s-a accidentat destul de grav și nu crede că mai este în stare să continue competiția. Ionuț a început să urle de durere, dar colegii săi cred că exagerează! De aici până la conflict nu a mai fost