TEODOROVICI a recunoscut: Consumul, principalul element de creştere

"Crezi că sunteţi mai responsabili cu datele noastre decât guvernul SUA?”, a întrebat senatorul Dean Heller. "Da”, a răspuns, simplu, Mark Zuckerberg, potrivit The Guardian. Întrebat dacă se consideră o victimă în acest scandal sau dacă Facebook este o victimă în această situaţie, Zuckerberg a răspuns negativ. "Nu. Avem responsabilitatea să protejăm orice persoană din comunitatea noastră”, a spus el. Întrebat dacă este de părere că cei 87 de milioane de utilizatori afectaţi de acest scandal sunt victime, Mark Zuckerberg a spus că da. "Acest lucru s-a întâmplat şi s-a întâmplat sub nasul nostru”, a răspuns el. Heller a mai întrebat şi dacă Facebook înregistrează convorbirile telefonice. "Nu cred că am colectat vreodată conţinut din convorbiri telefonice”, a răspuns CEO-ul Facebook, care a subliniat faptul că această companie nu vinde date companiilor de publicitate. El a omis, însă, să răspundă la o altă întrebare a senatorului - dacă Facebook ar trasa vreodată o linie în privinţa tipului de date pe care le colectează sau le foloseşte pentru companiile de publicitate. Zuckerberg a mai spus că ideea că Facebook "ascultă utilizatorii” este o "teorie a conspiraţiei”.