GRECO cere României să renunţe la înfiinţarea noii secţii speciale de procurori

11:50

Un avion militar s-a prăbușit în Algeria. Mai multe persoane aflate la bordul aeronavei care s-a prăbușit în apropierea capitalei Alger și-au pierdut viața. UPDATE ora 11.40: La bordul aeronavei s-ar fi aflat peste 200 de soldați algerieni, scrie Sputnik. BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: