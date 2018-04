Neamţ: Un bebeluş de 10 luni a decedat la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, fiind suspect de rujeolă

11:20

Antrenorul echipei italiene de fotbal AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, după calificarea senzaţională în semifinalele Ligii Campionilor, că acum ''giallorossi'' trebuie să se gândească la finala de la Kiev.''Acum e un moment important şi nu trebuie să ne mulţumim cu asta. Trebuie să ne gândim la Kiev (finala). De ce să nu credem în ceva şi mai mare după un astfel de meci? Asta e ce trebuie să facem. Meciurile europene ne dau ceva în plus. În campionat trebuie să de ameliorăm situaţia. Trebuie să începem să tratăm toate meciurile cu aceeaşi atenţie. Deja mă gândesc la derby (cu Lazio, n. red.)'', a declarat tehnicianul echipei romane.''Am crezut (în calificare). Urăsc expresia 'nu avem nimic de pierdut'. Am pregătit meciul de manieră excepţională pe plan mental. Astfel am reuşit să o învingem pe Barça'', a subliniat Di Francesco.Antrenorul echipei giallorossa a explicat care a fost mutarea tactică prin care a reuşit performanţa de marţi: ''Sunt antrenor şi am încercat să îmi pun jucătorii în cele mai bune condiţii. În tur, am făcut un meci bun, dar nu a fost suficient. M-am gândit că am jucătorii care să se adapteze pentru a juca în 3-4-3, cu o mare agresivitate la presing. Trebuia sdă marcăm multe goluri într-o perioadă în care marcăm puţin. Era normal să pun mai mulţi atacanţi centrali (Dzeko şi Schick). I-am făcut să joace nu ştiu câte mingi cu portarul ter Stegen, i-am obligat la acest lucru''.''Trebuie să le mulţumesc băieţilor, este o mare satisfacţie. Au făcut o treabă extraordinară din toate punctele de vedere. Am muncit pentru acest meci de la înfrângerea cu Fiorentina (sâmbătă). La 5 dimineaţa nu dormeam, trebuia să găsesc ceva în plus faţă de sistemul nostru 4-3-3. Sunt mulţumit din mai multe motive. Este o filosofie care s-a născut, nu un sistem. E o filosofie la care jucătorii au aderat. Am avut nevoie de o echipă europeană şi am avut-o. Sunt mulţumit că am reuşit să transmit o anumită mentalitate grupului'', a mai spus Di Francesco.AS Roma s-a calificat surprinzător în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-0, pe Stadio Olimpico, în manşa secundă a sferturilor de finală. Roma a reuşit să întoarcă rezultatul din tur, când Barca a câştigat cu 4-1 pe Camp Nou, două dintre golurile gazdelor fiind atunci autogoluri.Pe Stadio Olimpico, giallorossi a deschis rapid scorul prin Edin Dzeko (6), iar Daniele De Rossi a majorat diferenţa după pauză (58 - penalty), după un fault comis asupra lui Dzeko, pentru ca golul victoriei să fie reuşit de Kostas Manolas (82), cu capul, în urma unui corner executat de turcul Cengiz Under.AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)