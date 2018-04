Protest la Institutul "Marius Nasta"; micşorarea sporurilor, principala nemulţumire

13:20

Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a declarat că formaţia de pe Anfield a meritat să se califice în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în dauna echipei Manchester City.''Băieţii au găsit soluţia. Am mai avut două sau trei momente în prima repriză, iar după pauză am ştiut că am ieşit un pic din tornadă. După două meciuri, cred că am meritat să ne calificăm, pentru că am marcat cinci goluri şi nu am primit decât unul. Dacă nu ar fi marcat aşa repede (minutul 2), ştiam că vom avea şi noi ocazii de a înscrie. Repriza secundă a fost mai bună pentru noi'', a declarat Klopp după victoria de la Manchester.''Cred că City este cea mai bună echipă din lume, dar am spus-o mereu că o putem bate. Asta nu spune că şi noi suntem cea mai bună echipă. Trebuie să profităm de acest moment. Trecuse un timp de când Liverpool nu a mai ajuns în semifinale. Ne maturizăm tot mai mult şi ne obişnuim puţin câte puţin cu acest gen de meciuri'', a mai spus tehnicianul german.Liverpool s-a calificat fără emoţii în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe Manchester City cu scorul de 2-1 (0-1), în deplasare, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei.După ce s-au impus şi în tur, cu 3-0, ''cormoranii'' au reuşit să câştige şi pe Etihad Stadium, deşi City a deschis scorul după doar două minute, prin Gabriel Jesus. Liverpool a întors scorul după pauză, prin golurile marcate de Mohamed Salah (56) şi Roberto Firmino (77City a ajuns la trei eşecuri consecutive, 0-3 cu Liverpool, 2-3 cu Manchester United (în Premier League) şi 1-2 cu Liverpool.AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Anda Badea)